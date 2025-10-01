EDUCACIÓ
Els alumnes de l’institut María Moliner es podran adherir a la vaga per Gaza
Els alumnes de l’institut espanyol María Moliner tindran la possibilitat de secundar la vaga que va convocar el Sindicat d’Estudiants de Madrid de cara a demà. El motiu de la iniciativa és la protesta per la situació que s’està vivint a Gaza.
Segons va informar la directora del centre, Desire Delgado, la mobilització està oberta als estudiants dels cursos compresos entre tercer d’ESO i segon de batxillerat. En aquest sentit, el centre ja s’ha posat en contacte amb les famílies mitjançant un correu electrònic per explicar els detalls de la jornada.
La directora del centre va remarcar que els professors no estan cridats a la vaga i que, per tant, les classes es desenvoluparan amb normalitat. Els alumnes que decideixin assistir-hi podran fer-ho, mentre que aquells que optin per adherir-se a la protesta tenen reconegut aquest dret, de manera que no se’ls computarà cap falta.