Tribunals
Corts autoritza l’extradició d'un resident espanyol detingut per blanqueig de capitals
L’home, de 46 anys, va ser detingut en el marc de la operació "Cooper"
El Tribunal de Corts ha validat la petició d’extradició presentada per les autoritats espanyoles contra un resident de nacionalitat espanyola, acusat de delictes contra la hisenda pública, organització criminal i blanqueig de capitals.
L’acusat havia comparegut el passat dijous 18 de setembre davant el Tribunal, on la seva defensa va al·legar que la demanda d’extradició incomplia la legislació andorrana perquè no especificava amb claredat quins eren els delictes fiscals imputats, ni les quantitats defraudades, ni tampoc les dates concretes dels fets. Per això, els advocats havien sol·licitat la seva posada en llibertat i que es denegués l’extradició.
La justícia, malgrat els arguments de la defensa, ha resolt finalment autoritzar el lliurament del resident a les autoritats espanyoles. Amb aquesta decisió, que es fa pública avui, l’home haurà d’afrontar els procediments judicials oberts a Espanya pels presumptes delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.