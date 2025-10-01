Política
Concòrdia demana per la previsió de contractacions públiques fins al final de la legislatura
Bartolomé explica que la despesa de personal suposa el 25% del pressupost estatal
El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha adreçat un seguit de preguntes al Govern per conèixer quina previsió de contractacions públiques hi ha fins al final de la legislatura. El parlamentari ha demanat detalls sobre el volum actual del cos de funcionaris, la seva distribució per ministeris, la mitjana d’edat, les jubilacions previstes i el total de treballadors adscrits a les diferents parapúbliques i administracions comunals.
Bartolomé ha justificat aquesta sèrie de qüestions pel creixement sostingut de la despesa de personal de l’administració, que enguany ascendeix a 164 milions d’euros, un 25% del pressupost global de l’Estat, que és de 688 milions. La partida era de 90 milions fa cinc anys, segons explica.
El grup parlamentari ha assenyalat en un comunicat que l'increment respon tant a l’augment demogràfic i a la modernització de serveis públics, com també a la “la inèrcia expansionista de l’administració de l’Estat”, que ha anat creant i ampliant estructures públiques "que sovint superposen les seves funcions". A això s’afegeix, ha dit, un increment exponencial dels càrrecs de designació política i del personal de relació especial.
Concòrdia defensa que cal obrir una reflexió “transversal i honesta” sobre el futur del sector públic, amb l’objectiu de garantir serveis de qualitat però mantenint, alhora, un pressupost equilibrat. “El risc més gran per a les finances públiques de l’Estat”, ha advertit Bartolomé, “és el desplegament d’una estructura administrativa que converteix ingressos extraordinaris —com els provinents de l’especulació immobiliària i l’augment poblacional— en despesa ordinària”.