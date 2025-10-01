Participació ciutadana
Arrenca el procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”
El primer debat obert ha tingut lloc al Centre cultural de Sant Julià
El Centre cultural de Sant Julià ha acollit avui el primer debat ciutadà del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, que té com a objectiu reflexionar sobre els reptes del país per als pròxims anys. La iniciativa compta amb la implicació del Govern, Consell General i comuns, així com de la ciutadania. El copresident del Comitè rector del procés, Manel Riera ha remarcat que “mitjançant els debats ciutadans i multisectorials es podran deliberar sobre els problemes d’Andorra i proposar les solucions més adequades, pensant en el futur a una generació vista”.
Els informes resultants de les sessions de debat seran analitzats i sistematitzats pel Comitè rector, que també està format per ministres, consellers generals, cònsols i representants de la Visura Ciutadana, així com tècnics que supervisaran el procés. La pròxima sessió tindrà lloc demà a la sala dels Arcs de la Massana a les 19 hores, i els debats acabaran el 14 d'octubre al Palau de Gel de Canillo.
Les persones interessades a participar poden assistir a qualsevol dels debats previstos, independentment de la parròquia de residència. La segona fase està prevista per gener de 2026 i inclourà la selecció per sorteig d’una mostra representativa de ciutadans per formar l’Assemblea Ciutadana. Abans de finalitzar el primer trimestre, es preveu retornar a la ciutadania els resultats de la recollida de propostes.