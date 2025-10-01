INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
Acció Feminista reclama la legalització de l’avortament amb cobertura sanitària
L'entitat celebrarà una xerrada formativa sobre legislació en drets sexuals i reproductius el 4 d'octubre
Acció Feminista Andorra (AFA) ha reiterat la seva demanda de despenalitzar l’avortament per terminis i de garantir-ne la legalització efectiva, tal com ja constava en el seu manifest fundacional de setembre de 2018. L'entitat ha anunciat amb motiu del 28S, Dia d’acció global per un avortament legal i segur la celebració d’una xerrada formativa sobre legislació en drets sexuals i reproductius. La sessió tindrà lloc el dissabte 4 d’octubre a la sala d’actes de la Llacuna, a càrrec de la directora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya, Silvia Aldavert.
L'organització ha indicat en un comunicat que el dret a un avortament legal, segur i gratuït és un dret fonamental de les dones, i que "despenalitzar-lo sense cobertura sanitària és continuar penalitzant l’avortament". L'AFA sosté que amb una despenalització que no asseguri l’accés dins del país, la derivació a serveis de ginecologia, la cobertura sanitària, el seguiment mèdic i la cobertura econòmica " el dret a l’avortament no està garantit".
L'entitat també reclama la creació d’un centre que garanteixi un acompanyament global i integrat de la salut sexual i reproductiva de les dones, i insisteix que les ajudes econòmiques no substitueixen els drets fonamentals: “No volem ajudes, volem drets”.