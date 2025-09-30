PREPARATIUS PER A L'ESTADA DE MACRON
El sometent torna a escena per rebre el Copríncep francès
El síndic general ha demanat als comuns la mobilització del cos
El Copríncep francès i president de la República, Emmanuel Macron, serà rebut oficialment el 17 d’octubre a les dotze del migdia al Consell General en un acte institucional en què participarà el sometent, reactivat recentment pel síndic Carles Ensenyat. El cos honorífic es va tornar a posar en marxa aquest any coincidint amb el jurament del Copríncep episcopal i ara també formarà part de la cerimònia de benvinguda a Macron.
Dos dies abans de la visita, el president rebrà autoritats andorranes a l’Elisi
La decisió de recuperar aquesta figura tradicional ha estat impulsada des de la Sindicatura, que ha demanat als comuns que activin els representants del sometent de cada parròquia. El grup escollit per fer acte de presència en nom dels cònsols ha estat derivat a Canillo, on es coordina la seva participació en l’acte institucional.
La visita del Copríncep Macron serà la seva segona estada oficial a Andorra des que va assumir el càrrec l’any 2017, i s’inscriu en un context de refermament simbòlic de les institucions andorranes i del seu vincle amb el Coprincipat. L’acte al Consell General serà un dels moments centrals del recorregut del mandatari francès pel país.
Macron ja es reunirà dos dies abans a París amb representants andorrans en un acte a l’Elisi, on es lliuraran condecoracions de la Legió d’Honor a diverses autoritats vinculades a la política andorrana.