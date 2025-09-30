ENQUESTA NACIONAL
Salut detecta un increment en el consum de begudes alcohòliques
El 60% de la població diu que en fa un consum moderat, un 16% més que l’última enquesta de Govern
La gent beu més, fuma menys i pesa més. Aquests són alguns dels resultats de l’Enquesta Nacional de Salut 2024, presentada ahir per la ministra de Salut, Helena Mas, i la doctora Mireia Garcia, metgessa de l’àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut. Les dades, obtingudes a partir d’una mostra de 904 persones, evidencien que el 60% de la població té un consum “moderat” d’alcohol, el 34% es considera abstèmia i un 6% manté una relació “de risc” amb la beguda. Comparant amb l’última enquesta, realitzada el 2011, més de la meitat de la població era abstèmia (52%), un 44% en feia un consum moderat i només un 4% es trobava en situació de risc.
Els grups que més han augmentat el consum de risc d’alcohol són les dones de 15 a 25 anys, que han passat del 10,2% al 18,2%, i els homes de 65 a 74 anys, que han passat del 2,4% a l’11,9%.
Tot i l’increment del consum d’alcohol, el tabaquisme ha disminuït. Des del 2011, el percentatge d’exfumadors ha crescut nou punts, passant del 15% al 24%, mentre que el nombre de fumadors ha baixat del 28% al 23%. L’enquesta també ha abordat l’ús de cigarretes electròniques: el 8,6% dels homes i el 8% de les dones en fan ús, sent els més joves –d’entre 15 i 24 anys– els principals usuaris. Entre els homes d’aquesta franja d’edat, el 36% utilitza cigarretes electròniques, mentre que entre les dones és el 19,6%.
L’evolució del sobrepès i l’obesitat mostra una tendència a l’alça. Entre els homes, el sobrepès ha augmentat gairebé 20 punts, passant del 21% al 39,6%, mentre que entre les dones s’ha mantingut estable, amb una lleu disminució del 27% al 26,4%. L’obesitat també ha crescut: entre els homes ha passat del 10% el 2011 al 13% el 2024, i entre les dones, del 9% al 13%.
L’augment de pes sembla contradictori amb un altre resultat de l’enquesta: l’activitat física s’ha incrementat. El 2011, el 30,9% de les dones practicaven activitat física moderada o intensa, xifra que ha pujat al 43,2% el 2024. Entre els homes, l’augment ha estat del 37% al 56%.
La doctora Mireia Garcia va apuntar en la roda de premsa que l’augment del pes global podria estar relacionat amb la manera de calcular l’índex de massa corporal (IMC), que només té en compte l’altura i el pes, i no factors com la massa muscular, que poden incrementar el pes sense implicar problemes de salut.
Un altre factor que podria influir és l’alimentació. Només el 14% de la població compleix les recomanacions de consum de peix, mentre que el 30% ho fa amb els llegums. Pel que fa a aliments com la brioixeria i els refrescos, més del 80% segueix les dosis recomanades.
Bona salut percebuda
Vuit de cada deu persones consideren que tenen un bon estat de salut. És a dir, el 37% de les dones van destacar que tenen una salut “excel·lent o molt bona”, mentre que el 39% la considerava bona. Entre els homes, el 43% es va percebre en situació excel·lent i el 40% en bona.
La salut mental és una altra història. Tres de cada deu manifesten malestar emocional, especialment dones en edats joves i intermèdies. Aquest malestar no s’ha de confondre amb un trastorn, ja que es basa en les sensacions dels enquestats setmanes abans de respondre. Tot i això, el 22,3% dels homes i el 35,2% de les dones van admetre tenir problemes en aquest àmbit.
95% ATENCIÓ PRIMÀRIA. El 95% dels enquestats fan servir el sistema de metge referent i el valoren molt positivament. Només el 13% de la població té un centre d’atenció primària d’infermeria de referència.
80% VACUNACIÓ. Més del 80% de la gent considera que les vacunes són “molt importants” per als infants, segures i útils per prevenir infeccions. Per contra, entre un 5% i un 11% creuen que les vacunes no són importants ni segures.
10,4% MOTIUS ECONÒMICS. El 10,4% de les dones i el 7,2% dels homes no van anar al dentista durant els últims 12 mesos per motius econòmics. En el cas de l’atenció mèdica general, el percentatge és del 6% i el 4%, respectivament.
47,8% INTERNET. El 47,8% de les noies d’entre 15 i 24 anys reconeixen haver continuat connectades a internet tot i voler parar, mentre que en el cas dels nois el percentatge és del 36%. A més, el 30% afirma sentir-se “frustrat” si no pot fer-ne ús.