Successos
Un resident a Andorra fuig d'Espanya després d'una baralla mortal
L'home va propinar un cop de puny a la víctima, causant-li la mort
Un home de 48 anys, identificat amb les inicials R.L.Z. i resident a Andorra, està acusat d’haver participat en una baralla mortal durant les festes del poble de Reíllo, a la província de Cuenca, segons han informat diversos mitjans espanyols.
Els fets van tenir lloc el passat 14 d’agost, quan es van produir diversos enfrontaments durant les celebracions patronals de la localitat. En el transcurs de les baralles, José Ángel, un veí de 37 anys, va perdre la vida presumptament després de rebre un cop de puny mentre intentava posar pau, segons ha explicat la família de la víctima a mitjans del país veí.
L’agressor va fugir immediatament del lloc dels fets, però va ser detingut posteriorment. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb mesures cautelars i estava sent investigat per un presumpte delicte de lesions agreujades. Tot i això, la família de la víctima reclama que els fets es considerin un homicidi dolós. Segons les mateixes fonts, la família no entén com l’acusat ha pogut sortir d’Espanya i arribar a Andorra si se li havia retirat el passaport.