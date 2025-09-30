QUEIXA PÚBLICA
Punjabi denuncia que va patir “un desprestigi permanent” a l’APDA
L’excap informa de contínues retallades pressupostàries i salarials “injustificades”
Poc més de dues setmanes després d’haver dimitit com a directora de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi ha tornat a expressar els motius que la van fer plegar i la situació que des del seu punt de vista viu l’agència. En un article publicat al seu compte de LinkedIn, Punjabi assegura que “fer bé la feina, amb independència i rigor, s’havia convertit en una lluita constant” i, precisament per això, “vaig decidir deixar el meu càrrec com a directora de l’APDA”.
“Fer bé la feina, amb independència i rigor, s’havia convertit en una lluita constant”
Punjabi lamenta en un extens escrit que les condicions laborals de l’APDA “distaven molt de ser les que es mereix una autoritat que ha de vetllar per un dret fonamental” i, en aquest sentit, denuncia contínues “retallades pressupostàries injustificades, ingerències polítiques, obstacles administratius, reduccions salarials i un entorn de desprestigi permanent, personal i institucional”, en el dia a dia.
Resma Punjabi explica que durant el seu mandat “no podia comptar amb inspectors, ni establir escales salarials, ni impulsar polítiques d’igualtat, desenvolupar plans estratègics, actuar amb la llibertat de gestió necessària per complir el mandat, ni tan sols garantir la pròpia confidencialitat operativa de l’agència”. De fet, posa en relleu que, durant mesos, l’APDA “es va veure obligada a dedicar quatre de cada cinc dies a controls parlamentaris, mentre denúncies i expedients s’acumulaven sense resposta, deixant desemparades les persones que havien sol·licitat empara”. Tot plegat, afegeix, “amb un pressupost mínim i una estructura cada vegada més debilitada”.