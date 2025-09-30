Política
Progressistes reclama un topall al preu de l’habitatge
El partit considera "pervers" vincular el problema amb la immigració
Josep Roig, president de Progressistes – SPD, ha afirmat, durant la roda de premsa de presentació del nou curs polític, que la Llei Òmnibus no resol el conflicte de l’habitatge i ha assegurat que “no satisfà a ningú”. Segons ha dit, “la congelació dels preus del lloguer es de pega i no ataca a l’arrel del problema”, i ha comentat que “les dificultats en matèria d’habitatge les hem creat les persones d’aquí” i que, per tant, “vincular habitatge i immigració té un punt pervers”.
Progressistes – SPD ha posat com a exemple les Torres del Prat d’Escaldes-Engordany, i ha assegurat que “la construcció de pisos de luxe no ha solucionat el problema, sinó que l’ha agreujat”. Elisabet Zoppetti, membre de la CPN ha afegit que, “ningú situa el problema allà on realment és, el creixement descontrolat del preu del lloguer.”
Per revertir aquesta situació, que el partit ha definit com “més seriós del que es pensa”, Progressistes demana la regulació del preu del lloguer amb un índex públic que marqui uns màxims raonables; la regulació en matèria fiscal per "penalitzar aquells que es situen fora d'aquests índexs públics" i bonificacions per als que "s'hi situen dins", regulació també en matèria fiscal per "penalitzar els pisos buits", regulació sobre la compra d'immobles de no residents "perquè aquests no siguin un camp lliure per a l'especulació", regulació sobre el registre de la propietat immobiliària i, sobretot, "un compromís per continuar invertint en parc públic i en rehabilitació d'immobles".