ESTADÍSTICA
El preu mitjà que es paga per la hipoteca del pis al mes és de 1.346 euros
La mitjana d’edat dels beneficiaris és de 37 anys, amb un termini dels préstecs de 13,5
El preu mitjà mensual de les hipoteques d’habitatges habituals (pisos o cases on viuen les persones que n’han contractat la hipoteca) al Principat és de 1.346 euros, mentre que l’import mitjà per hipoteca s’ha situat en 766.487 euros, amb un increment del 79,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat, que va ser de 427.693 euros, segons el balanç del primer semestre d’enguany publicat ahir pel departament d’Estadística. Pel que fa a l’edat mitjana dels beneficiaris és de 37 anys i el termini mitjà pendent d’amortització dels préstecs en curs se situa en 13,5 anys.
79,2% increment del cost de les hipoteques respecte al 2024
El nombre d’hipoteques noves concedides al Principat ha assolit les 471 operacions entre gener i juny del 2025, un increment del 40,2% respecte al mateix període de l’any anterior, i han arribat a nivells rècord de valor, amb 361 milions d’euros. El volum d’operacions també ha crescut un 8,8% si es compara amb el segon semestre del 2024. Estadística detalla que els titulars nacionals han concentrat el 91,9% de les hipoteques concedides.
Els préstecs destinats a ús habitatges habituals han experimentat una pujada del 38,3% en relació amb el primer semestre del 2024, i d’un 9% respecte als sis mesos anteriors. Tot i aquesta evolució positiva, algunes parròquies han registrat una davallada, com Andorra la Vella, amb una baixada del 23,3% interanual i un 40,3% semestral, i Sant Julià de Lòria, que perd el 7,3% en la comparació per semestres.
L’import de l’habitatge adquirit es dispara fins als 766.487 euros
El total de 361 milions d’euros del valor de les hipoteques suposa un 151,2% més que en el primer semestre del 2024, quan es va arribar a 143,7 milions, i és un 34,8% superior respecte als 267,8 del semestre anterior. Les parròquies amb més activitat econòmica en aquest àmbit han estat Andorra la Vella, amb 97,4 milions d’euros; Encamp, amb 73,7 milions d’euros; Escaldes-Engordany, que suma 67,1 milions d’euros, i Sant Julià de Lòria, amb 38,3.
El valor del conjunt de préstecs per habitatges habituals ha superat els 173,9 milions d’euros, amb increments destacats a Escaldes, amb 42,8 milions, que representen un augment del 261,7% en comparació amb el 2024. I a Encamp han pujat un 126,9%, fins arribar a 33,3 milions d’euros.