REPORTATGE
“Ningú ens coneix”
Agraïments i també queixes durant la primera jornada del bus Unió, la nova línia que reconnecta les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes i un servei encara ‘invisible’ per al gruix d’usuaris.
La nova línia de bus interparroquial que uneix Escaldes-Engordany i Andorra la Vella s’estrenava ahir amb una prova pilot que s’estendrà els pròxims mesos, amb l’objectiu de definir quines són les millors zones on programar les parades, comprovar el flux de passatgers i els moments de més afluència. El nou servei, totalment de franc, arriba amb l’objectiu de “millorar la connexió entre les dues parròquies i facilitar l’accés als principals punts administratius i institucionals”. De les quinze parades previstes, el bus s’ha d’aturar obligatòriament a les seus dels dos comuns, respectant el trajecte de 15 minuts entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Eric Caporali, conductor de la línia, destaca que “en ser una línia nova, ningú ens coneix i la majoria d’usuaris que han pujat durant la jornada d’avui s’han assabentat pel boca-orella. He de conduir a poc a poc a les parades perquè les persones vegin el bus i el vagin coneixent”.
“Vull agrair als comuns que hagin posat un servei que Govern havia eliminat”
Aquest nou servei passa per diversos punts importants de les dues parròquies, com ara la CASS, el Govern, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell o el CAP d’Escaldes-Engordany. La iniciativa, prevista als programes electorals de les dues majories comunals, neix amb vocació de complementar l’oferta de mobilitat. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va remarcar que la iniciativa no substitueix la Línia Circular, eliminada recentment pel Govern, sinó que “es tracta d’un projecte que fa molt de temps que treballem i que respon a la voluntat de donar resposta a una demanda ciutadana”. Per la seva banda, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va destacar que la nova línia “serà molt ben acollida i molt utilitzada pels ciutadans”, atès que permetrà una connexió ràpida i directa entre el centre de la capital i l’hospital. En aquest sentit s’expressen alguns dels primers usuaris, que valoren positivament la proposta. “Vull agrair als comuns que hagin posat un servei que Govern havia eliminat. Des que no tenim la Línia Circular, a Escaldes ens hem quedat sense res. Vam recollir moltes signatures però no ens van voler fer cas”, comenta la Filo, que agraeix la nova parada a prop d’urgències. “Ho han destrossat tot. En l’àmbit nacional ho han canviat tot i ho han deixat pitjor. Tinc la sensació que els canvis tenen l’objectiu de deixar lliure el centre. Llavors, com volen que no agafem el cotxe?”, comenta un altre usuari. L’Eric, el conductor, remarca que “estem complementant el que s’ha perdut amb la Línia Circular, que passava pel vial exterior, i ara nosaltres passem pel centre i parem a la mateixa porta de l’hospital. Penso que, a la llarga, serà una bona línia”.
El bus, anomenat Unió, totalment nou, equipat amb una rampa per a persones amb mobilitat reduïda i amb capacitat per a una vintena de passatgers, té una freqüència de 40 minuts i funciona de dilluns a divendres. El primer trajecte surt a les 7.00 hores des del comú d’Andorra la Vella i a les 7.15 hores des de la parada de Caldea, a Escaldes. L’últim servei és a les 20.20 hores des de la capital i a les 20.35 hores des de la parròquia veïna. “Els pocs clients que han estrenat la línia aquest matí estan satisfets i, de fet, algun ja ha repetit el servei”, destaca Caporali. “En gairebé 25 anys de conductor, és el primer servei interparroquial que s’implementa”, afegeix. Per altra banda, l’Angelina, usuària en aquesta primera jornada de l’interparroquial, creu que “la proposta pot estar bé, però voldria que tingués una freqüència més elevada”. L’empresa Novatel ha estat l’adjudicatària del contracte per un import de 62.279 euros per als primers sis mesos, finançats a parts iguals pels comuns.