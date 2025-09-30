Tràmits
Fora de servei la Seu Electrònica de Govern des de divendres al migdia fins dimarts al matí
El servei quedarà inoperatiu per tasques d’actualització de la plataforma
El Govern d'Andorra ha informat que la Seu Electrònica, l'espai virtual per realitzar tràmits en línia amb l'Administració general, quedarà fora de servei temporalment a partir d’aquest divendres 3 d’octubre a les 15 h i fins al dimarts 7 d’octubre a les 8 h, per tasques d’actualització de la plataforma.
L’aturada s’emmarca en una actuació tècnica que té per objectiu millorar el rendiment del servei i garantir una experiència més segura i eficient tant per a la ciutadania com per a les empreses. Durant aquest període, els tràmits es podran continuar realitzant de forma presencial als punts habituals, en l’horari establert: Ciutadania, al Servei de Tràmits del Prat de la Creu; i Empreses al Servei de Tràmits de Prat del Rull.