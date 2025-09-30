UNA ESTAMPA HABITUAL
Els contrabandistes desafien l’increment policial i diumenge van tornar a la ‘feina’
Els veïns del Pas asseguren que es van moure sense dificultats pel centre urbà
Tot i la posada en marxa del pla de xoc per frenar el contraban de tabac, diumenge passat el Pas de la Casa va tornar a viure escenes habituals de trànsit il·legal. Diversos veïns van alertar de la presència visible de grups de contrabandistes, principalment joves magrebins, que es movien amb bosses de plàstic carregades de cartrons de tabac pels carrers del poble. Segons aquestes mateixes fonts, els individus esquivaven amb habilitat les patrulles, triant els carrers segons la presència policial. Malgrat l’anunci oficial d’un reforç d’agents i vehicles, la sensació ciutadana és que cal que el pla s’allargui en el temps per obtenir resultats. Alguns comerciants assenyalen que l’ambient recordava el de final d’estiu, quan la situació es considerava fora de control.
El centre del poble va tornar a veure bosses carregades de tabac
El panorama ahir va ser completament diferent. A primera hora del matí regnava una calma gairebé absoluta: ni rastre de contrabandistes ni d’activitat policial destacada. Els veïns assenyalaven l’absència de moviments al carrer i també a la muntanya, on sovint s’observen grups carregats amb mercaderia. Aquesta alternança entre dies d’alta activitat i d’altres amb aparença de control total manté l’atenció centrada en l’efectivitat del desplegament. Des de l’executiu ha transcendit que una unitat fixa de la policia farà de reforç per dissuadir els contrabandistes.
Ni rastre d’activitat ahir de les bandes de magribins ni controls visibles
Mentre a Andorra la vigilància s’ha potenciat –segons el Govern–, a França la resposta policial també es manté activa i coordinada. Dimecres passat, la policia nacional de l’Arieja va dur a terme un operatiu a la zona de Peysales, a Foix, per combatre el contraban.
Actuació gal·la
L’acció, dirigida pel comissari divisionari, va comptar amb la participació del grup de suport de proximitat i els motoristes CRS. El dispositiu va permetre intervenir tabac, alcohol i obrir diversos procediments administratius i penals. Segons el cos, aquesta actuació s’emmarca en el compromís de lluitar contra la delinqüència en totes les seves formes.
A més, un home andorrà de 56 anys va ser jutjat ahir a Montpeller després d’haver patit un accident en plena fugida de la policia francesa. El vehicle, carregat amb 550 cartrons de tabac i destinat al mercat de Marsella, va acabar encastat entre vinyes a la localitat de Puéchabon. Està acusat de no obeir les autoritats i de possessió il·lícita de tabac.