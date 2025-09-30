PATRIMONI CULTURAL
Els arqueòlegs prenen el castell medieval de Bragafolls
El castell de Bragafolls de Sant Julià ha estat escollit pel ministeri de Cultura per començar el programa de recerca i estudi de les fortificacions medievals, amb l’ojectiu de valorar el patrimoni històric del país. Els treballs van començar ahir i està previst que s’acabin el 10 d’octubre. Consisteixen a fer sondejos arqueològics per avaluar les estructures existents, documentar-les i catalogar els materials recuperats. L’actuació forma part d’un projecte de recerca impulsat amb la Universitat de Barcelona (UB) per determinar l’abast del jaciment i establir les bases per a futures excavacions. El castell de Bragafolls va ser documentat l’11 de maig del 2003 i és un jaciment no excavat que conserva restes visibles d’un recinte quadrangular de pedra seca i altres estructures de fases anteriors. Les característiques i la situació suggereixen que era un emplaçament fortificat de curta durada.