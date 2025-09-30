Cossos especials
Cinc policies completen a França una formació en muntanya d'alta complexitat
Els efectius han obtingut el Certificat després d’un curs amb la Gendarmerie nationale
Cinc agents de la Unitat d’Intervenció Tècnica (UIT) de la Policia han obtingut el Certificat elemental de muntanya (CEM) després de completar el curs impartit per la Gendarmerie nationale francesa. La formació s'ha desenvolupat en dues fases —hivern i estiu— i ha tingut lloc als Pirineus. Els policies andorrans han aprofundit en tècniques d’intervenció en entorns de muntanya d’alta complexitat.
El mòdul d’estiu, que s’ha dut a terme aquest setembre a Pierrefitte-Nestalas (Alts Pirineus) i a Montlluís (Pirineus Orientals), ha tingut una durada de quinze dies i s’ha centrat en maniobres d’escalada, vies ferrades, ràpel i orientació, així com en la interpretació de butlletins meteorològics i sortides en terreny glacial. Els cinc agents ja havien superat prèviament, al febrer i al març, el mòdul d’hivern, enfocat en tècniques d’alpinisme, esquí, recerca de víctimes d’allau i seguretat en entorns hivernals.
La formació ha estat impartida per especialistes de la Secció d’Alta Muntanya de la Gendarmerie i té com a objectiu dotar els efectius de la UIT de coneixements teòrics i pràctics que garanteixin la seguretat i l’eficàcia de les seves actuacions. La UIT està formada per diversos grups especialitzats, entre els quals el de Recerca i Intervenció en Muntanya i els TEDAX-NRBQ. El cos policial remarca que la formació contínua és clau per mantenir la professionalitat i assegurar l’èxit de les actuacions en qualsevol punt del territori.