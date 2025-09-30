Cultura
Bonell presenta a Barcelona accions del Ministeri que reforcen l'educació i la cohesió social
La ministra participa en la Conferència mundial sobre polítiques culturals i desenvolupament sostenible de la UNESCO
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha presentat accions dutes a terme pel Ministeri relacionades amb l’educació cultural i artística a la Conferència mundial sobre polítiques culturals i desenvolupament sostenible, Mondiacult. L'acte està organitzat per la UNESCO a Barcelona i Bonell ha destacat que la cultura i les arts poden esdevenir un pilar fonamental per a l’educació i la cohesió social.
L’esdeveniment reuneix representants dels 194 estats membres de la UNESCO i més de 2.000 experts i professionals del sector cultural, amb l'objectiu d'assolir un compromís per "enfortir les polítiques, les institucions i els sectors culturals i assegurar la seva transversalita", segons informa un comunicat de Govern.
Durant les taules de debat, Bonell ha destacat l’ArtCamp, que reuneix artistes nacionals i internacionals per desenvolupar projectes col·laboratius d’arts visuals que promouen el diàleg i el respecte entre cultures. Una novetat d'enguany és el català com una de les llengües de la Conferència, a més de les oficials de la UNESCO: l’àrab, el xinès, l’anglès, el francès, el rus i l’espanyol.