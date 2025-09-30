Delegació del Consell General
Andorra impulsa el debat sobre la IA en el Consell d'Europa
La delegació del Consell General organitza una taula rodona a Estrasburg sobre l’aplicació del Conveni marc de la IA i la seva eina d’avaluació
La delegació del Consell General a l’APCE ha organitzat aquest dimarts una taula rodona a Estrasburg sobre l’aplicació del Conveni marc del Consell d’Europa en matèria d’intel·ligència artificial. L’acte, titulat 'Posar en pràctica la Convenció marc sobre la IA i la seva eina d’avaluació dels riscos i els impactes', ha comptat amb la participació de representants institucionals i experts del Comitè d’Intel·ligència Artificial (CAI) i del Consell d’Europa.
La cap de la delegació andorrana, Berna Coma, ha destacat la importància de situar els drets humans al centre del desenvolupament tecnològic i ha instat els parlaments a ratificar el Conveni, adoptat el maig passat. Durant la sessió s’ha presentat la metodologia HUDERIA, que permet avaluar els riscos i impactes de la IA, i s’ha remarcat la necessitat d’adaptar-la a les diferents realitats institucionals i empresarials.
La trobada ha culminat amb un debat obert on s’ha coincidit en la necessitat de continuar promovent espais multilaterals per a una IA ètica, fiable i centrada en les persones.