Europa
Andorra confia a tancar l’Acord d’Associació durant la presidència danesa
El Govern destaca l’impuls de Dinamarca en les negociacions i remarca la importància d’avançar cap a la signatura definitiva de l’Acord
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han encapçalat aquest dimarts l’acte de presentació de les prioritats de Dinamarca al capdavant de la presidència del Consell de la Unió Europea, que ostenta durant el segon semestre del 2025. L’ambaixador de Dinamarca a Andorra, Michael Braad, ha estat l’encarregat d’exposar els eixos principals del programa danès.
Durant la seva intervenció, Braad ha reconegut els esforços d’Andorra per apropar-se a Europa i ha assenyalat que el dossier de l’Acord d’Associació es manté actiu dins les reunions del grup EFTA. “Esperem que es pugui signar durant la presidència danesa”, ha afirmat el diplomàtic, tot destacant l’augment de trobades i reunions al llarg dels darrers mesos per tractar aquest assumpte.
Per la seva part, la ministra Tor ha agraït el paper de Dinamarca en l’impuls de les negociacions i ha valorat positivament la resolució de qüestions rellevants relatives a l’Acord. En la mateixa línia, Landry Riba ha posat en relleu el lideratge danès dins el grup EFTA i ha subratllat que l’Acord d’Associació continua sent una de les prioritats. Riba també ha agraït els esforços per concloure les discussions al Consell de la UE i poder encaminar el projecte cap a la seva ratificació.
L’ambaixador danès ha recordat que Europa viu un moment “complex” i ha remarcat la necessitat d’una resposta ràpida i coordinada davant les crisis, així com el suport ferm a Ucraïna i el reforç de les sancions a Rússia, amb l’objectiu d’assolir una pau duradora. Braad ha subratllat la importància de reforçar el mercat únic europeu, reduir la burocràcia i avançar amb ambició en la transició energètica verda. “Cap país ha d’afrontar sol els desafiaments globals”, ha afirmat.
Tant les autoritats andorranes com el representant danès han coincidit a destacar la coincidència de valors entre Andorra i la Unió Europea, i han assenyalat com a reptes comuns la lluita contra la desinformació, la gestió de la seguretat i la transició verda, que requereixen una resposta europea forta i cohesionada. Dinamarca ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea fins al desembre.