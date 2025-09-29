FISCALITAT I COMPETÈNCIA AL CONTINENT
Soler (EFPA) troba “normal” que països petits com Andorra atreguin via fiscalitat
Considera que la competència fiscal que fan a països més grans és “moderada”
Fa una setmana, la European Financial Planning Association (EFPA) Espanya va reunir un centenar d’assessors financers certificats a Andorra en la primera jornada d’assessorament al país, coincidint amb el 25è aniversari. El conseller executiu, Josep Soler, present a la cita, va expressar en una conversa amb el Diari que la política del Principat d’atracció d’inversió a través d’una baixa fiscalitat no és un cas únic al continent, un fet que “troba” normal en els països de dimensió més petita.
“Els països petits, com que necessiten generar incentius que no poden generar els països grans, és normal també que generin d’altres incentius més vinculats a la fiscalitat”, explica Soler, qui veu amb bons ulls aquesta pràctica mentre els estats mantinguin els estàndards d’homogeneïtat que la Unió Europea marca. De fet, opina que al voltant de l’atracció d’inversió estrangera, països tan petits com Andorra exerceixen una competència fiscal “moderada” respecte estats de dimensions més grans, els quals creuen que “no es poden queixar gaire” de la baixa fiscalitat dels petits.
Veu la competència de països més grans com Irlanda o Països Baixos més rellevant
Una situació diferent es planteja quan països de dimensions més grans juguen amb la mateixa carta de la fiscalitat, amb una incidència notable. “La competència fiscal que fan països com Irlanda, amb alguns temes, Països Baixos o fins i tot Luxemburg, que és una mica més gran que Andorra, són més rellevants i tenen més incidència sobre els grans països d’Europa”, afirma.
Nega que fiscalitat més baixa sigui sinònim d’atracció de major inversió
Preguntat per si fiscalitat més baixa és sinònim d’atracció de major inversió, ho nega. Assenyala que, amb la desaparició del món offshore a Europa, aquell en què un depenia únicament de la fiscalitat, hi ha altres elements de competitivitat en què Andorra competeix amb les mateixes cartes a la mà que un estat més gran, com és el fet de donar un bon servei amb bones garanties, tenir una bona reputació o facilitar l’accés a qualsevol tipus d’inversió global en el món.
Sobre la possibilitat que països més grans com França o Espanya –amb gran tradició de residents passius al Principat– puguin oferir un règim fiscal més baix, ha vinculat aquesta idea a la prestació i l’eficiència de les prestacions públiques, cosa que veu “molt lluny” de poder-se complir, ja que no creu que els ciutadans estiguin disposats a reduir el nivell de prestacions que el seu estat els proporciona.