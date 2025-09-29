POLÍTICA
El PS i Concòrdia reivindiquen el dret a l’avortament
Les dones del Partit Socialdemòcrata (PS) van publicar ahir un vídeo a les xarxes amb motiu del Dia per a la Despenalització i Legalització de l’Avortament, en el qual reclamen que l’avortament sigui lliure i segur a Andorra. El 28 de setembre és el Dia per a la Despenalització i Legalització de l’Avortament, impulsat per moviments feministes arreu del món.
El partit recorda que “aquest dia ens evidencia que encara queda camí per recórrer: cal garantir el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i posar fi a una realitat que n’obliga moltes a marxar fora per accedir a un avortament segur”.
Concòrdia, per la seva part, va reivindicar la despenalització de l’avortament en una publicació al seu canal oficial a les xarxes socials. La consellera general Núria Segués va afirmar que aquest “ha de ser el primer pas del camí cap a la legalització”, que “no pot retardar-se més”.