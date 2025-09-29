TRANSPORT
Les noves línies d’autobús superen la prova de la tornada a l’escola
Quan es van posar en marxa els canvis a les línies de bus nacional es va evidenciar que l’arrencada del curs escolar seria una prova de foc per avaluar el funcionament de les reformes. Passats ja més de quinze dies des que els alumnes van tornar a les aules, la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat destaca que amb el començament d’aquest curs escolar “s’ha observat un increment d’aproximadament el 16% d’usuaris respecte al període estival no escolar, fet que representa la incorporació de 3.500 viatgers al servei en aquest inici de curs, quelcom habitual”. I es fa èmfasi en el fet que, malgrat aquest augment, la integració dels usuaris escolars dins de la nova lògica de línies, juntament amb la posada en marxa del servei exclusiu de Bus Estudiant el 9 de setembre (actualment amb 20 serveis al matí i entre 22 i 26 serveis a la tarda) ha permès que el servei funcionés “amb normalitat i sense incidències rellevants”.