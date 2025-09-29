LABORAL
L’USdA denuncia la paràlisi del ‘cas DPO’
Qüestiona la Batllia per retardar la resolució coincidint amb les negociacions del conveni
L’USdA ha mostrat la seva indignació amb la Batllia per l’aturada del procediment judicial sobre les primes per objectius (DPO) del SAAS. Segons expliquen, la primera batlle instructora va deixar el càrrec i la substituta porta quatre mesos sense avançar en el cas. “Ens hem assabentat ara, a través d’una secretària judicial, que el motiu és que s’està decidint si la batlle s’ha d’inhibir perquè un familiar figura com a testimoni”, remarquen.
El sindicat considera que la situació és del tot injustificada. “Això està regulat per la llei, no és un tema complicat d’interpretacions. No poden estar mesos per decidir això”, critiquen les mateixes fonts, que afegeixen: “Quatre mesos per una decisió tan banal és una broma de mal gust”.
El sindicat es mostra indignat per quatre mesos “d’inacció” judicial
La USdA assegura que aquesta paràlisi perjudica directament els treballadors que reclamen les primes i alimenta la sensació que el judici s’ha volgut retardar coincidint amb la negociació del conveni col·lectiu. “Els treballadors ens pregunten què passa, i què hem de respondre? No podem justificar un bloqueig així”, lamenten.
Pel que fa al conveni, les fonts sindicals denuncien que la seva organització no ha estat present a la taula de negociació, dominada per una candidatura sindical independent amb majoria al comitè d’empresa. “Han negociat el que han volgut i han pactat que les DPO tornin sense retroactivitat i sense conèixer els objectius, que podran ser tan bèsties que, si abans es podien cobrar tres mil euros, ara potser seran mil o res”, adverteixen.
Adverteix que els nous objectius faran inassolibles les primes
També critiquen el mètode de votació, reduït a una opció binària. “La consulta ha estat: s’aprova o no s’aprova. No hi ha hagut opció d’introduir modificacions, ni debat. Amb aquesta fórmula, els treballadors han hagut d’empassar-se el text sencer”, denuncien.
Segons l’USdA, la manca d’informació ha estat un altre dels punts febles. “Hi ha gent que no va poder assistir a l’assemblea i que només ha rebut un full amb quatre ratlles. És una falta d’informació brutal que impedeix prendre una decisió tan important”, remarquen.
Davant aquest escenari, el sindicat exigeix a la Batllia que resolgui immediatament la qüestió de la inhibició i permeti reprendre el procediment judicial. També reclama al SAAS i al comitè que garanteixin la pluralitat a la taula i que s’obri la porta a introduir modificacions al conveni. “Quatre mesos de silenci per una cosa tan senzilla mina la confiança en la justícia i deixa desprotegits els treballadors”, conclouen les fonts de l’USdA.