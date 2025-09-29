Turisme
Torres presenta Andorra com a "destinació competitiva i responsable" a Roma
El ministre ha participat en la 25a Cimera Mundial del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC)
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, han presentat el Principat com una "destinació competitiva i responsable" en el marc de la 25a Cimera Mundial del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) celebrada a Roma.
El titular de Turisme ha exposat els diferents projectes que el Principat està desenvolupant en matèria turística. Entre d'altres, ha destacat l'aposta del país en l'eina de cooperació UN Tourism Academy, amb seu al Principat. A més, Torres s'ha reunit amb la secretària general electa de l'ONU Turisme, Shaikha Al Nowais. L'objectiu de la trobada ha estat "alinear prioritats compartides i explorar noves vies de col·laboració entre Andorra i ONU Turisme", segons un comunicat de Govern.
El ministre ha convidat formalment la secretària general a visitar el Principat i a participar en el 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que acollirà el país al març de l'any vinent.