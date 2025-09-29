Escena Nacional d'Andorra
Ja a la venda les entrades per a l'obra 'Límits'
L'obra es presentarà els dies 2, 3 i 4 d’octubre al Teatre Comunal d'Andorra la Vella
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) presentarà els dies 2, 3 i 4 d’octubre 'Límits', una peça de creació comunitària i hibridació escènica que s’estrenarà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Les funcions tindran lloc a les 20.30 h i les entrades ja es poden adquirir a través del portal web 4tickets.es al preu de 15 euros.
L’obra, escrita i dirigida per Guillem Gefaell, compta amb les interpretacions de Xavi Pérez, Emma Riba, Oriol Guillem i Jèssica Casal. 'Límits' planteja una reflexió col·lectiva a partir de testimonis reals de diversos àmbits —com l’esport, la cultura, la salut, el medi ambient, la ciència o la història— per explorar com les fronteres personals i socials configuren la identitat individual i col·lectiva.
La funció del dijous 2 d’octubre inclourà un col·loqui post funció amb la participació de la psicòloga Marta Albert i Eva Tenorio, presidenta de l’associació Projecte Vida, per aprofundir en els temes tractats a l’escena.