Successos
Encallat un cotxe andorrà en voler remolcar una moto acuàtica
Els fets van ocórrer a la platja de Son Serra de Marina, a Mallorca
Els usuaris de Son Serra de Marina, a Mallorca van alertar ahir al matí d'un cotxe amb matrícula andorrana encallat a la vora del mar. Segons informa el diari Última Hora, el propietari d'una moto aquàtica havia deixat el vehicle a l'aigua i va voler remolcar-la amb el cotxe.
El primer intent fallit es va seguir d'un altre intent, aquest cop amb un Porsche que l'individu creia que podria resoldre la situació. El tercer vehicle també va quedar encallat i tots van haver de ser retirats amb una grua.
Els testimonis van explicar que l'home hauria intentat entrar a la platja per evitar pagar els 30 euros que costa utilitzar la rampa d'accés al port. El succés es va resoldre i la platja va tornar a la seva imatge habitual cap a les 14: hores.