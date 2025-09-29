REPORTATGE
Els salons, lliures de TPO
Els centres d’estètica consultats asseguren que ja no usaven l’òxid de trimetilbenzil difenilfosfina abans de la seva prohibició al Principat
La recent prohibició per part del ministeri de Salut de l’òxid de trimetilbenzil difenilfosfina (TPO), un fotoiniciador utilitzat en esmalts de gel, ha cridat l’atenció pública sobre els riscos d’aquest component. Tanmateix, allò que per a la societat és una novetat, per als salons d’ungles és una qüestió superada: la majoria van deixar de treballar amb productes que el contenien fa ja més d’un any, després de les alertes dels laboratoris.
La notícia de la prohibició no ha generat cap trasbals als establiments. Des d’Ungles K & N ho confirmen: “La prohibició del TPO no ens ha afectat perquè no utilitzàvem productes amb aquesta substància. Treballem amb productes d’alta qualitat que no en porten”. Aquesta conscienciació del sector és clau i ve de llarg, com assenyala Melissa Techera, professional del sector i especialista en l’àmbit: “Fa anys que se n’estudien” els possibles efectes cancerígens.
“Es dona la casualitat que els nostres productes ja no en portaven. Qui informava normalment eren les marques”, remarquen des d’un altre centre d’estètica, que coincideix amb més salons que afirmen que “nosaltres usem marques que ja l’havien retirat l’any 2023, per tant, no ens ha afectat tampoc la nova normativa”.
Aquesta transició es va anunciar als professionals amb antelació. Catia, de BellaCenter, explica que “el laboratori amb el qual treballem ens va enviar fa dos mesos una circular per informar que deixava d’utilitzar el TPO definitivament”. Així, la prohibició oficial s’ha limitat a formalitzar una situació que ja era majoritària als salons especialitzats.
El TPO es troba especialment en fórmules que requereixen l’activació sota la llum ultraviolada i el Govern va explicar que “les afectacions poden causar disfuncions al conjunt de l’organisme i acabar provocant càncer”. La seva retirada no ha suposat, però, una pèrdua de qualitat o durabilitat en el resultat final. Els salons treballen amb alternatives més segures per garantir el mateix resultat sense posar en risc la salut de professionals i clients.