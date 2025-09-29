SALUT
Es disparen el sobrepès i l'obesitat tot i l'augment de l'activitat física
El 40% dels homes tenen sobrepès, mentre que el 13% de la població té obesitat
L'evolució del sobrepès i l'obesitat mostra una tendència a l'alça, segons reflecteix l’Enquesta Nacional de Salut del 2024. Les dades indiquen que, des de l’última enquesta del 2011, el sobrepès entre els homes ha augmentat gairebé 20 punts percentuals, passant del 21% al 39,6%, mentre que en les dones s’ha mantingut estable, amb una lleu disminució del 27% el 2011 al 26,4% actual. L’obesitat també presenta un creixement progressiu: en els homes ha passat del 10% el 2011 al 13% el 2024, i en les dones del 9% al 13%.
Aquestes dades poden semblar contradictòries amb un altre resultat de l’enquesta: l’activitat física ha augmentat. El 2011, el 30,9% de les dones practicava activitat física moderada o intensa, xifra que ha crescut fins al 43,2% el 2024. En els homes, l’augment ha estat del 37% al 56%.
Una de les hipòtesis que ha apuntat la doctora Mireia Garcia durant la roda de premsa en què s’ha presentat l’estudi és que l’augment de pes global podria estar relacionat amb la manera com es calcula l’índex de massa corporal (IMC). Aquest indicador es basa en l’altura i el pes, però no té en compte altres factors, com la massa muscular, que poden fer que algú pesi més sense tenir problemes de salut relacionats amb el pes.