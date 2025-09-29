Successos
Detingut un turista amb cocaïna i haixix al Pas
La policia va descobrir la droga en intervenir per una discussió de parella
Disset embolcalls amb 11,3 grams de cocaïna i dues plaques d'haixix de 140,7 grams va trobar la policia en un domicili del Pas de la Casa quan va acudir al pis per "una forta discussió de parella", segons informa el cos de seguretat. La intervenció es va saldar amb la detenció d'un jove turista de 26 anys per un delicte contra la salut pública.
El servei d'ordre indica que els agents van veure damunt d'una taula "paperines amb restes de cocaïna, un bitllet enrollat per al consum de droga i dues plaques d'haixix dins de la caixa d'una bàscula de precisió" en accedir al pis per esclarir el que estava passant.