Estadística
El consum d'energia baixa un 1,2% a l'agost
La producció nacional ha estat un 46,4% per sobre de la de fa un any
El consum total d'energia al país durant el mes d'agost ha estat de 39.233 MWh, una dada que tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística suposa una variació negativa de l'1,2%, respecte al mateix mes del 2024. Quan a la importació d'energia, les dades de l'agost, amb 29.455 MWh, mostren un decreixement del 10,9% respecte a l'agost de l'any passat. Pel que fa a l'energia produïda a Andorra presenta un augment del 46,4%.
Pel que fa a les dades acumulades del gener a l'agost, el consum total ha estat de 383.293 MWh, xifra que suposa un creixement de l'1,6%, respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 284.938 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 3,6%, mentre que 98.449 han estat produïts al país, un 3,8% menys respecte al mateix període de l'any anterior.
Respecte a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum elèctric ha estat de 575.730 MWh, el que suposa un augment del 2,3% respecte a l'any anterior. D'aquest consum, 443.485 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 3,5%, mentre que 132.354 MWh han estat produïts al país, un 1,4% menys que al 2024.
D'altra banda, des del departament d'Estadística s'exposa que el consum d'energia al país expressat en TEP durant l'agost ha estat de 14.985,4 TEP, amb una variació interanual negativa del 5,8%. Per altra banda, el consum acumulat del gener a l'agost se situa en 132.622,2 TEP (+0,5%), mentre que el consum acumulat dels darrers 12 mesos ha estar de 200.079 TEP, amb una variació positiva del 0,7% respecte al mateix període anterior.