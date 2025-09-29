Patrimoni Cultural
Comencen les intervencions arqueològiques al Castell de Bragafolls
Els treballs consisteixen a fer sondejos arqueològics per avaluar les estructures existents, documentar-les i catalogar els materials recuperats
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha iniciat un nou programa dedicat a la recerca i l'estudi de les fortificacions medievals al Principat. La primera actuació se centra en el Castell del Roc de l'Àliga, també conegut com a Castell de Bragafolls a Sant Julià de Lòria.
Els treballs, iniciats aquest dilluns i que s'estendran fins el 10 d'octubre, consisteixen a fer sondejos arqueològics per avaluar les estructures existents, documentar-les i catalogar els materials recuperats. L'actuació forma part d'un projecte de recerca impulsat amb la Universitat de Barcelona (UB), amb l'objectiu de determinar l'abast del jaciment i establir les bases per a futures excavacions en extensió.
El Castell de Bragafolls va ser documentat per primer cop l'11 de maig de 1003 i és un jaciment no excavat que conserva restes visibles d'un recinte quadrangular de pedra seca i altres estructures que podrien correspondre a fases anteriors. Les característiques i la ubicació suggereixen que es tractava d'un emplaçament fortificat de curta durada.