IBEROAMÈRICA
Bonell reivindica la diversitat cultural i lingüística en el món digital
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va participar ahir en la XXII Conferència de Ministres Iberoamericans de Cultura a Barcelona, que ha de servir per assolir per part dels 22 estats membres, inclosa Andorra, una declaració per posicionar la cultura com a eix estratègic del desenvolupament i motor de la cohesió social, resiliència climàtica i reforç democràtic en l’àmbit iberoamericà.
Bonell hi va reivindicar la importància de garantir la diversitat cultural i lingüística en el món digital, posant una especial atenció a les llengües minoritzades. En aquest punt, Bonell va exposar la iniciativa liderada pel departament de Política Lingüística i en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center, que consisteix a facilitar materials en català, per entrenar sistemes d’IA, amb l’objectiu de millorar la interacció en aquesta llengua en serveis digitals i evitar-ne l’exclusió en entorns automatitzats.