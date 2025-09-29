Estadística

Atorgades 471 hipoteques en el primer semestre per un valor de 361 milions

Els prèstecs immobiliaris tenen un import mitjà de 766.487 euros

Blocs de pisos a Andorra la Vella.

Blocs de pisos a Andorra la Vella.

Redacció

El nombre d’hipoteques noves concedides al Principat ha assolit les 471 operacions entre gener i juny del 2025, un increment del 40,2% respecte al mateix període de l’any anterior i han arribat a nivells rècord de valor, amb 361 milions d'euros. El volum d’operacions també ha crescut un 8,8% si es compara amb el segon semestre del 2024, segons el balanç que publica Estadística avui.

Els préstecs destinats a ús residencial han experimentat una pujada del 38,3% en relació amb el primer semestre del 2024, i d’un 9% respecte als sis mesos anteriors. Tot i aquesta evolució positiva, algunes parròquies han registrat una davallada, com Andorra la Vella, amb una baixada del 23,3% interanual i un 40,3% semestral, i Sant Julià de Lòria que perd 7,3% en la comparació per semestres. Els usos no residencials —incloent hotels, locals comercials i terrenys— han sumat 45 noves hipoteques, amb una variació interanual del 60,7% i 17 operacions més que l’any anterior.

El total de 361 milions d'euros del valor de les hipoteques suposa un 151,2% més que en el primer semestre del 2024 i és un 34,8% superior respecte al semestre anterior. Les parròquies amb més activitat econòmica en aquest àmbit han estat Andorra la Vella, amb 97,4 milions d'euros; Encamp, amb 73,7 milions d'euros; Escaldes-Engordany, que suma 67,1 milions d'euros; i Sant Julià de Lòria, amb 38,3.

L’import mitjà per hipoteca s’ha situat en 766.487 euros, amb un increment del 79,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat, que va ser de 427.693 euros.

El valor del conjunt de préstecs residencials ha superat els 173,9 milions d’euros, amb increments destacats a Escaldes, amb 42,8 milions, que representen un augment del 261,7% en comparació amb el 2024. I a Encamp han pujat un 126,9% fins arribar a 33,3 milions d'euros. Els préstecs destinats a altres usos han aportat més de 187 milions d’euros, liderats per Andorra la Vella amb més de 77 milions.

Estadística detalla que els titulars nacionals han concentrat el 91,9% de les hipoteques concedides. L’edat mitjana dels beneficiaris és de 37 anys i el termini mitjà pendent d’amortització se situa en 13,5 anys. La quota mensual mitjana és de 1.346 euros per als préstecs residencials, i de 2.466 euros si es consideren totes les modalitats.

