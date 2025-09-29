Estadística
Atorgades 471 hipoteques en el primer semestre per un valor de 361 milions
Els prèstecs immobiliaris tenen un import mitjà de 766.487 euros
El nombre d’hipoteques noves concedides al Principat ha assolit les 471 operacions entre gener i juny del 2025, un increment del 40,2% respecte al mateix període de l’any anterior i han arribat a nivells rècord de valor, amb 361 milions d'euros. El volum d’operacions també ha crescut un 8,8% si es compara amb el segon semestre del 2024, segons el balanç que publica Estadística avui.
Els préstecs destinats a ús residencial han experimentat una pujada del 38,3% en relació amb el primer semestre del 2024, i d’un 9% respecte als sis mesos anteriors. Tot i aquesta evolució positiva, algunes parròquies han registrat una davallada, com Andorra la Vella, amb una baixada del 23,3% interanual i un 40,3% semestral, i Sant Julià de Lòria que perd 7,3% en la comparació per semestres. Els usos no residencials —incloent hotels, locals comercials i terrenys— han sumat 45 noves hipoteques, amb una variació interanual del 60,7% i 17 operacions més que l’any anterior.
El total de 361 milions d'euros del valor de les hipoteques suposa un 151,2% més que en el primer semestre del 2024 i és un 34,8% superior respecte al semestre anterior. Les parròquies amb més activitat econòmica en aquest àmbit han estat Andorra la Vella, amb 97,4 milions d'euros; Encamp, amb 73,7 milions d'euros; Escaldes-Engordany, que suma 67,1 milions d'euros; i Sant Julià de Lòria, amb 38,3.
L’import mitjà per hipoteca s’ha situat en 766.487 euros, amb un increment del 79,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat, que va ser de 427.693 euros.
El valor del conjunt de préstecs residencials ha superat els 173,9 milions d’euros, amb increments destacats a Escaldes, amb 42,8 milions, que representen un augment del 261,7% en comparació amb el 2024. I a Encamp han pujat un 126,9% fins arribar a 33,3 milions d'euros. Els préstecs destinats a altres usos han aportat més de 187 milions d’euros, liderats per Andorra la Vella amb més de 77 milions.
Estadística detalla que els titulars nacionals han concentrat el 91,9% de les hipoteques concedides. L’edat mitjana dels beneficiaris és de 37 anys i el termini mitjà pendent d’amortització se situa en 13,5 anys. La quota mensual mitjana és de 1.346 euros per als préstecs residencials, i de 2.466 euros si es consideren totes les modalitats.