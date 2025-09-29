Anàlisi i planificació de les estratègies de mobilitat
Andorra Recerca publica el Model Nacional de Mobilitat
L’eina permet simular escenaris de trànsit sense afectar la mobilitat quotidiana dels ciutadans durant les proves
Andorra Recerca + Innovació (AR+I) ha fet públic aquest dilluns el Model Nacional de Mobilitat, que el Govern ha adoptat com a eina de referència per a l’anàlisi i planificació de les estratègies de mobilitat al país. Aquest model, desenvolupat amb l’eina Aimsun Next, permet simular el comportament del trànsit tant a escala macroscòpica com microscòpica de la xarxa viària andorrana, que es pot consultar al portal web ari.ad.
El Govern, segons informa AR+I a través d'un comunicat, reconeix aquest model com a eina oficial i obliga a utilitzar-lo en els estudis que es derivin del concurs públic per a l’assistència tècnica en matèria de trànsit i mobilitat.
Segons AR+I, aquesta eina d’anàlisi nacional permet una presa de decisions més transparent i informada per part dels tècnics i responsables polítics, orientada a maximitzar l’interès comú i optimitzar l’ús dels recursos públics. A més, facilita la realització d’anàlisis cost-benefici que ajuden a prioritzar les inversions amb més valor afegit per a la societat. Un dels principals avantatges del model és que permet fer proves i simulacions sense afectar la mobilitat quotidiana dels ciutadans ni requerir intervencions físiques sobre el terreny.