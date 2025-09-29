Consell General
Andorra participa a la sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
La delegació està formada per la presidenta, Berna Coma, i els consellers generals Cerni Escalé i Meritxell Alcobé
La delegació del Consell General ha iniciat aquest dilluns, 29 de setembre, la seva participació a la sessió plenària de tardor de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que té lloc a Estrasburg fins al divendres 3 d’octubre. La delegació està formada per la presidenta, Berna Coma, i els consellers generals Cerni Escalé i Meritxell Alcobé.
La trobada se centra especialment en la situació dels periodistes a Gaza i la necessitat de reforçar la seva protecció, així com en la crida a intensificar els esforços per a l’alliberament dels periodistes ucraïnesos retinguts per la Federació Russa. L’agenda també inclou l’adopció d’un dictamen sobre la creació d’una comissió internacional de reclamacions per Ucraïna i qüestions relacionades amb la democràcia i l’estat de dret a Turquia.
A més, s’hi tracten altres temes d’actualitat com les amenaces de Rússia a les democràcies europees, els moviments juvenils per la democràcia, la intel·ligència artificial, la migració, el dret a l’habitatge i la promoció de la cobertura sanitària universal.