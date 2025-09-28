TRANSPORT
Sense incidències al transport públic malgrat l'increment d’usuaris per la tornada a l'escola
Els usuaris han crescut un 16%
Quan es van posar en marxa els canvis a les línies de bus nacional es va evidenciar que l’inic del curs escolar seria una prova de foc per avaluar el funcionament de les reformes aplicades. Passats ja més de quinze dies des que els alumnes van tornar a les aules des de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat es posa en relleu que amb l’inici d’aquest curs escolar “s’ha observat un increment d’aproximadament el 16% d’usuaris respecte al període estival no escolar, fet que representa la incorporació de 3.500 viatgers al servei en aquest inici de curs, quelcom habitual”. I es fa èmfasi en el fet que malgrat aquest augment, la integració dels usuaris escolars dins de la nova lògica de línies implantada després dels canvis del juliol, juntament amb la posada en marxa del servei exclusiu de Bus Estudiant el 9 de setembre (actualment amb 20 serveis al matí i entre 22 i 26 serveis a la tarda) ha permès que el servei funcionés "amb normalitat i sense incidències rellevants".
Tot i aquesta normalitat, s’han registrat “alguns incidents puntuals habituals” a l’inici del curs, principalment causats per l’augment general del trànsit, els ajustaments dels horaris dels centres escolars i el fet que un nombre significatiu d’alumnes continua utilitzant les línies regulars. Aquests incidents puntuals han requerit ajustar la capacitat dels vehicles d'alguns serveis o modificar alguns horaris del Bus Estudiant, per tal que aquests serveis absorbeixin part dels usuaris escolars que continuen fent servir les línies regulars, exposen des del Govern.
Des del servei de Transports, es posa en relleu que en el marc del seguiment diari, s’avalua "constantment" la demanda de les línies i s’identifica aquelles expedicions que puguin estar tensionades per incorporar-hi "els reforços necessaris".
Cal recordar que amb l'inici del curs escolar, el Govern va posar en marxa el reforç del servei d'autobusos per donar resposta a la demanda d'usuaris provinents dels centres de segona ensenyança, batxillerat, formació professional i universitats. L'objectiu és poder apropar els estudiants a les diferents escoles i donar serveis extres als habituals per poder absorbir el creixement de la demanda a primeres hores del matí i de la tarda, amb l'entrada i sortida dels alumnes. L'anomenat Bus Estudiant (BE, abans Bus Lliure) està dedicat exclusivament al col·lectiu d'escolars i es pot utilitzar de forma gratuïta amb la targeta habitual de bus o la de bus jove. Està dividit en cinc corredors, el BE1 i BE2 que uneix Sant Julià de Lòria amb les parròquies centrals, el BE3 que uneix el Pas de la Casa, Canillo i Encamp amb els centres escolars, el BE4 que fa el trajecte d'Arinsal i la Massana als centres escolars i el BE5 que acompanya els estudiants que viuen a la Cortinada i Ordino fins als centres escolars.