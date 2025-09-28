PRIMER SIMESTRE DEL 2025
La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revaloritza 48 euros
Aquests jubilats rebien a 30 de juny 1.225 euros mensuals de mitjana i a final d’any en cobraven 1.177, segons dades de la CASS
La pensió mitjana dels jubilats amb més de vint anys cotitzats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha crescut en 48 euros mensuals en només mig any. Segons les últimes dades publicades per la Seguretat Social, corresponents al mes de juny del 2025, aquest col·lectiu està percebent una prestació mitjana de 1.224,51 euros, una xifra superior als 1.176,24 euros registrats a 31 de desembre del 2024. La diferència implica una revalorització directa de 48,27 euros mensuals per pensionista, que es tradueix en gairebé 580 euros més a l’any.
L’increment també s’ha fet notar entre els jubilats que tenen menys de vint anys de cotització. En aquest cas, la pensió mitjana ha passat dels 271,14 euros mensuals registrats a final d’any als 285,91 euros actuals. L’augment és de 14,77 euros mensuals, equivalents a gairebé 180 euros anuals. El col·lectiu de persones amb menys de vint anys tributats és format majoritàriament per treballadors que van exercir a Andorra en períodes curts abans de traslladar-se a l’estranger, especialment a França o Espanya.
El balanç de la branca de jubilació a 30 de juny mostra que hi ha 8.926 persones que cobren pensió havent superat els vint anys de cotització, mentre que 6.747 n’han cotitzat menys. Aquests dos grups representen la pràctica totalitat dels 15.673 pensionistes del sistema de jubilació andorrà. El 60% dels qui superen les dues dècades de cotització resideixen al país.
La mitjana general de les pensions de jubilació, tenint en compte tots els trams d’antiguitat, s’ha situat en 820,28 euros mensuals al juny, per sobre dels 781,39 euros registrats a finals del 2024. El creixement generalitzat de les prestacions s’explica, en part, per l’aplicació dels mecanismes de revalorització i per l’entrada de nous jubilats amb bases de cotització més altes.
El Govern preveu mantenir l’esforç de sostenibilitat del sistema, tot i l’augment progressiu del nombre de pensionistes. El 2024 es va tancar amb 15.875 jubilats a càrrec de la branca de vellesa, una xifra que ha augmentat lleugerament durant el primer semestre del 2025. El total de pensions gestionades per la CASS, incloent-hi les d’invalidesa i viduïtat, superava les 21.000 a final d’any.
L’augment de les pensions en els primers sis mesos de l’any s’ha produït en un context de pressió sobre el sistema públic de jubilació, marcat per l’envelliment progressiu de la població i per l’entrada en edat de retir de generacions amb llargues trajectòries laborals al país. Aquest escenari ha incrementat tant el nombre de beneficiaris com la quantia mitjana de les prestacions, i ha reobert el debat sobre la sostenibilitat del model a mitjà i llarg termini.
En paral·lel, el Govern ha anat desplegant mesures per garantir l’equilibri financer de la CASS, amb un seguiment dels indicadors clau i l’aplicació de criteris de prudència en la revisió de les pensions. Malgrat les tensions estructurals, l’executiu manté el compromís d’actualitzar les prestacions segons l’evolució del cost de la vida i de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels pensionistes, especialment dels col·lectius més vulnerables.
Un dels objectius del sistema és reduir les desigualtats entre els diferents trams de cotització, que actualment generen diferències molt significatives en la pensió percebuda. Els jubilats amb més de 35 anys cotitzats superen àmpliament els 1.500 euros mensuals de mitjana, mentre que els que només han cotitzat entre cinc i deu anys no arriben als 225 euros. Aquest contrast reflecteix la lògica contributiva del sistema, però també planteja reptes en termes d’equitat.
La tendència és que el nombre de pensionistes amb trajectòries laborals llargues continuï augmentant en els pròxims anys, ja que moltes persones que van començar a cotitzar de forma regular durant les dècades dels vuitanta i noranta arriben ara a l’edat de jubilació.