CULTURA
La literatura andorrana, a la Setmana del Llibre en Català
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va participar ahir al matí en els actes centrats en la producció editorial andorrana en el marc de la 43a Setmana del Llibre en Català, que se celebra a Barcelona. Bonell va assegurar que la presència del sector andorrà a la fira “ajuda a teixir vincles i a projectar la llengua i la literatura en català amb confiança i amb ambició de futur”. Al llarg del matí van presentar-se les principals novetats editorials del Principat d’enguany, com L’estafador que va ser rei, de Jorge Cebrián (Anem Editors); Sentinella, de Joan Peruga (Editorial Andorra), o el guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025, Tolls, de Nil Forcada (Pagès Editors). La trobada arriba a la 43a edició i Andorra hi està present sota un mateix estand, el número 41, amb les edicions del Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu.