DRETS HUMANS
Les dones del PS demanen un avortament lliure i segur
Ho han fet amb un vídeo publicat a les xarxes socials, coincidint amb el Dia per a la Despenalització i Legalització de l’Avortament.
Les dones del Partit Socialdemòcrata (PS) han publicat un vídeo a les xarxes amb motiu del Dia per a la Despenalització i Legalització de l’Avortament, en el qual reclamen que l’avortament sigui lliure i segur a Andorra.
El partit recorda que “aquest dia ens evidencia que encara queda camí per recórrer: cal garantir el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i posar fi a una realitat que obliga moltes a marxar fora per accedir a un avortament segur”.