CERIMÒNIA
Entrega de premis per la contribució al turisme de l’Skal Club
L’Skal Club va celebrar ahir al vespre la cerimònia de lliurament de guardons a empreses, entitats i persones, tant d’Andorra com de fora del país, en reconeixement de la seva contribució al turisme.
Els guardonats són la cursa Spartan Race, que en deu anys ha portat més de 40.000 corredors a Andorra; el turoperador britànic Iain Archer, propietari d’Andorra Travel Service; l’agència de viatges receptiva Internova Turisme, activa des del 1989; Josep Marticella, exdirector general de Pal-Arinsal (2014-2024) i impulsor del turisme de neu, bicicleta i muntanya en institucions com Ski Andorra i Andorra Turisme, i Joan Antoni Azurmeni, que va rebre un premi especial com a membre d’honor de l’entitat.
L’acte va tenir lloc a la sala UnSQUARE d’Andorra la Vella i hi van assistir als socis de l’Skal, entitats, institucions, empreses i persones vinculades a la indústria del turisme andorrana.