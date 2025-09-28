SEGURETAT SOCIAL
La construcció i els serveis socials concentren la majoria d’accidents
Uns 1.700 sinistres registrats en sis mesos, amb 843 baixes i cap víctima mortal
Andorra ha registrat un total de 1.705 accidents laborals durant el primer semestre del 2025. D’aquests, 843 han provocat baixes mèdiques i, afortunadament, no s’ha notificat cap defunció. Les xifres, facilitades per Estadística, reflecteixen que la sinistralitat laboral es concentra especialment en dos sectors: la construcció i les activitats socials i de serveis prestats a la comunitat.
El sector de la construcció encapçala el rànquing amb 350 accidents i 223 baixes laborals. És també un dels àmbits amb una mitjana de dies de baixa més elevada: 49 dies. Aquesta dada revela tant la duresa de les feines com la gravetat relativa de molts dels sinistres registrats. La segona activitat més afectada és la categoria d’“altres activitats socials i serveis prestats”, que agrupa feines diverses, amb 483 accidents i 175 baixes, i una mitjana de 59 dies de baixa laboral, la més alta entre els grans sectors econòmics.
El comerç i la reparació de vehicles de motor ha acumulat 261 accidents i 147 baixes, amb una mitjana de 33 dies de baixa. El segueix l’hoteleria, amb 145 sinistres i 73 baixes, i una mitjana de 41 dies. També destaca l’activitat immobiliària i de lloguer, amb 143 casos i 82 baixes, tot i no ser un sector tradicionalment associat a risc elevat.
Altres àmbits com el transport (36 accidents), l’administració pública (107) i les activitats sanitàries i veterinàries (86) presenten xifres menys voluminoses, però igualment significatives. Especialment rellevant és el cas del treball domèstic dins la comunitat, que tot i només sumar dos accidents, acumula una mitjana de 127 dies de baixa per sinistre, probablement a causa de la gravetat concreta d’aquests casos puntuals.
Un cas particular és el dels “règims especials”, que només registren un accident però amb una baixa de 147 dies, la més alta de tota la taula. També cal destacar les llars que ocupen personal domèstic, amb 12 accidents i 5 baixes, i una mitjana de 93 dies de recuperació.
El sistema financer manté una sinistralitat molt baixa: 6 accidents, només dues baixes i una mitjana de 60 dies. Igualment anecdòtica és l’activitat en organismes extraterritorials, que no registra cap accident.
Tot i l’elevada xifra d’incidents, la dada més destacada és que cap d’aquests ha resultat mortal.