INFORME ECONÒMIC
La collita de tabac del 2024 va ser la meitat que la del 2019
La caiguda del 17% respecte al 2023 s’explica per les temperatures
La collita de tabac del 2024, recollida a l’Informe Econòmic de la Cambra de Comerç, confirma la davallada progressiva del sector. Amb 202 tones de fulla verda, la producció és menys de la meitat que la registrada l’any 2019, quan es van assolir 425 tones, en un context més favorable.
La caiguda, d’un 17% respecte a l’any anterior, s’explica per la sequera i les altes temperatures, que van limitar el rendiment dels conreus. Tot i la reducció del volum, els preus es van mantenir estables, fet que va ajudar a sostenir la rendibilitat de molts agricultors, especialment gràcies als acords de compra i al suport institucional.
Sant Julià acapara el 71% de la producció en una campanya amb sequera
La distribució territorial mostra una clara concentració: Sant Julià de Lòria lidera amb 144.365 kg, seguida de Canillo (29.065), Encamp (16.910), Ordino (6.615), Andorra la Vella (3.805) i la Massana (1.870).
En total, es van collir 1.617.460 plantes repartides en 233 parcel·les, treballades per 209 agricultors. La Cambra alerta que cal garantir la viabilitat del cultiu davant la pressió europea sobre el consum de tabac i la incertesa entorn les ajudes públiques.
Quant a les explotacions apícoles, el 2024 se n’han comptabilitzat 28, cinc menys que l’anterior. Com a resultat, les explotacions són de dimensió cada vegada més gran, seguint la tendència dels quatre anys anteriors.