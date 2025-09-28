CULTURA
Bonell reivindica la diversitat cultural i lingüística en el món digital
La ministra ha participat aquest diumenge en la XXII Conferència de ministres iberoamericans de cultura a Barcelona
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquest diumenge en la XXII Conferència de ministres iberoamericans de cultura a Barcelona, que ha de servir per assolir per part dels 22 estats membres, inclosa Andorra, una declaració per posicionar la cultura com a eix estratègic del desenvolupament i motor de la cohesió social, resiliència climàtica i reforç democràtic en l'àmbit iberoamericà.
Durant els debats previs a la declaració, Bonell ha reivindicat la importància de garantir la diversitat cultural i lingüística en el món digital, posant una especial atenció a les llengües minoritzades. En aquest punt, Bonell ha exposat la iniciativa liderada pel Departament de Política Lingüística i en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center que consisteix a facilitar materials en català, per entrenar sistemes d'IA, amb l'objectiu de millorar la interacció en aquesta llengua en serveis digitals i evitar-ne l'exclusió en entorns automatitzats.
La titular de Cultura també ha destacat la rellevància de la cura del patrimoni cultural i del paper dels Estats per facilitar l'accés de la ciutadania a aquest i ha posat com a exemple les accions contingudes al Pla estratègic de museus i monuments nacionals 2024-2030, així com les iniciatives de participació ciutadana del Departament de Patrimoni Cultural, perquè la ciutadania decideixi quines peces del patrimoni nacional són restaurades, assegurant, així, el dret cultural a decidir sobre el patrimoni propi.
La XXII Conferència de ministres iberoamericans de cultura se celebra prèviament a la sessió inaugural de la Conferència mundial de la UNESCO sobre polítiques culturals i desenvolupament sostenible, MONDIACULT, que acull aquesta setmana vinent la capital catalana, i en la qual Andorra participa amb una delegació encapçalada per la ministra Mònica Bonell.