EL JUDICI S'HA CELEBRAT AL TRIBUNAL MIXT DE NANTES
Vint anys de presó per la mort d’un jove francès desaparegut a Andorra
El jurat considera culpable d’homicidi l’última persona que el va veure viu
El tribunal mixt de Loire-Atlantique, a Nantes, va condemnar ahir Ichsanna Samba Rukmi Widhyastuti, una ciutadana australiana de 64 anys, a vint anys de reclusió criminal per l’homicidi de Florent Grégoire, un enginyer informàtic de 28 anys desaparegut a Andorra el setembre del 2016. Tot i que el cos del jove francès mai no s’ha trobat i que l’acusada ha negat sempre els fets, el jurat va seguir les conclusions de la Fiscalia, que va considerar que totes les proves circumstancials apuntaven cap a una única culpable.
El cas es remunta al 12 de setembre del 2016, quan Grégoire va ser vist per última vegada sortint amb una motxilla d’una pensió d’Escaldes-Engordany on s’allotjava amb l’acusada. Des d’aleshores no se n’ha tingut cap notícia. La investigació va descartar tant el suïcidi com la desaparició voluntària i es va centrar en la relació amb Widhyastuti, a qui l’acusació va descriure com una persona dominada per la gelosia i les manipulacions. Segons la Fiscalia, després de la desaparició va intentar construir una imatge de companya desconsolada, participant fins i tot en tasques de recerca, però alhora va difondre missatges falsos en nom de la víctima i va utilitzar les seves dades bancàries.
L’acusada, nascuda a Indonèsia el 1960 i resident en diversos països abans d’arribar a Europa, va ser detinguda el 2019 a l’aeroport de París-Charles-de-Gaulle i ha romàs empresonada des de llavors. Inicialment, se la va imputar per segrest i detenció il·legal, però finalment la qualificació va evolucionar cap a homicidi voluntari. Durant el judici, la defensa en va reclamar l’absolució al·legant manca de proves i la impossibilitat de reconstruir una escena del crim inexistent, tot i admetre la seva tendència a fabulacions i a explicacions incoherents.