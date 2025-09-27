EL JUDICI S'HA CELEBRAT AL TRIBUNAL MIXT DE NANTES

Vint anys de presó per la mort d’un jove francès desaparegut a Andorra

El jurat considera culpable d’homicidi l’última persona que el va veure viu

Entrada del tribunal on s’han jutjat els fets.

Entrada del tribunal on s’han jutjat els fets.Fernando Galindo

Gerard del Castillo
Publicat per
Gerard del Castillo
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El tribunal mixt de Loire-Atlantique, a Nantes, va condemnar ahir Ichsanna Samba Rukmi Widhyastuti, una ciutadana australiana de 64 anys, a vint anys de reclusió criminal per l’homicidi de Florent Grégoire, un enginyer informàtic de 28 anys desaparegut a Andorra el setembre del 2016. Tot i que el cos del jove francès mai no s’ha trobat i que l’acusada ha negat sempre els fets, el jurat va seguir les conclusions de la Fiscalia, que va considerar que totes les proves circumstancials apuntaven cap a una única culpable.

Etiquetes:

El cas es remunta al 12 de setembre del 2016, quan Grégoire va ser vist per última vegada sortint amb una motxilla d’una pensió d’Escaldes-Engordany on s’allotjava amb l’acusada. Des d’aleshores no se n’ha tingut cap notícia. La investigació va descartar tant el suïcidi com la desaparició voluntària i es va centrar en la relació amb Widhyastuti, a qui l’acusació va descriure com una persona dominada per la gelosia i les manipulacions. Segons la Fiscalia, després de la desaparició va intentar construir una imatge de companya desconsolada, participant fins i tot en tasques de recerca, però alhora va difondre missatges falsos en nom de la víctima i va utilitzar les seves dades bancàries.

L’acusada, nascuda a Indonèsia el 1960 i resident en diversos països abans d’arribar a Europa, va ser detinguda el 2019 a l’aeroport de París-Charles-de-Gaulle i ha romàs empresonada des de llavors. Inicialment, se la va imputar per segrest i detenció il·legal, però finalment la qualificació va evolucionar cap a homicidi voluntari. Durant el judici, la defensa en va reclamar l’absolució al·legant manca de proves i la impossibilitat de reconstruir una escena del crim inexistent, tot i admetre la seva tendència a fabulacions i a explicacions incoherents.

tracking