PRESÈNCIA POLICIAL
Veïns celebren veure infants en lloc dels contrabandistes
El reforç policial al Pas de la Casa es manté i la majoria dels veïns es mostren satisfets amb els resultats. Consideren que la imatge projectada cap a França havia esdevingut molt negativa, amb carrers plens de contrabandistes i múltiples controls que desincentivaven l’entrada de turistes. Aquesta situació, asseguren, ha reduït notablement el nombre de cotxes francesos que travessen la frontera. Ara, amb la vigilància constant, el panorama ha canviat radicalment en pocs dies. Ahir, al mateix punt on habitualment els contrabandistes de tabac feien el seu campament per descarregar mercaderia, hi havia alumnes del poble participant en activitats a l’aire lliure. Els residents subratllen que aquest canvi d’escenari transmet tranquil·litat i confiança, i esperen que els controls es mantinguin.
El control al Pas evita el contraban i genera satisfacció