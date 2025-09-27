CIVISME
La policia controlarà el soroll de motocicletes i turismes modificats
Els controls específics es duran a terme entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre
La policia engegarà la setmana vinent una campanya de seguretat viària centrada en el control del soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motocicletes i turismes amb modificacions no autoritzades en els sistemes d’escapament.
L’operatiu es durà a terme del 29 de setembre al 12 d’octubre, tant de dia com de nit, en vies urbanes i interurbanes. L’objectiu serà detectar i sancionar les conductes que incompleixin la normativa i que, alhora, pertorbin la convivència ciutadana. Els controls se centraran en vehicles que emetin sorolls per sobre dels límits establerts, forcin les marxes i provoquin sorolls molestos, circulin amb tubs d’escapament no originals i no autoritzats en el permís de circulació, o bé portin sistemes lliures, deteriorats o no homologats pel fabricant. El cos declara que n’és conscient i que treballa de manera diària, però que “aquesta problemàtica és recurrent en diversos punts de la xarxa viària i genera molèsties i queixes entre la població”, i ha anunciat que intensificarà la vigilància en diversos punts de la xarxa viària i que treballarà conjuntament amb els serveis de circulació de les parròquies per posar fre a aquestes pràctiques.
A més, la policia explica que la ciutadania també podrà detectar i denunciar aquestes infraccions. En cas de disposar d’un enregistrament clar, el vídeo es podrà enviar al correu policia@policia.ad, i la unitat de seguretat viària emprendrà les actuacions pertinents. En aquesta mateixa línia, el comú d’Andorra la Vella va posar en marxa a principi de setembre una ampliació permanent del dispositiu de control de circulació amb més efectius i més vigilància durant tot el dia per inspeccionar aquest mateix tipus de vehicles amb modificacions no autoritzades en el sistema d’escapament. Xavier Surana, conseller de Circulació i Aparcaments, va remarcar que aquesta mesura venia motivada per les queixes veïnals en trams concrets de la parròquia, com l’avinguda Meritxell o el carrer Prat de la Creu. Segons el Codi de Circulació, les infraccions per conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos són de 100 euros.