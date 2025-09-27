BANCA
MyInvestor comercialitza els fons indexats d’iShares des d’un euro
MyInvestor, el neobanc amb el suport d’Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family office, ha aconseguit un acord amb BlackRock per posar a la disposició dels clients els fons indexats d’iShares de la classe S, la de menor cost a Espanya per a clients particulars. Aquests fons poden contractar-se al neobanc a partir d’un euro, sense comissions de compravenda, traspàs i custòdia, democratitzant així l’accés a oportunitats d’inversió. Els fons estan disponibles tant al supermercat de fons, per als que prefereixin invertir de manera directa, com a les carteres indexades de MyInvestor –el seu roboadvisor–, la qual cosa permetrà, a més, rebaixar en un punt bàsic el cost mitjà d’aquestes carteres, apunta Andbank.
Entre ells figura l’iShares Developed World Index Fund (IE) Acc EUR classe S, que replica l’índex MSCI World, referència de la renda variable, amb costos del 0,06%.