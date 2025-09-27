CULTURA
El Museu de l’Automòbil posposa l’obertura dues setmanes més
El Museu de l’Automòbil romandrà tancat dues setmanes més a causa de l’avaluació tècnica del desamiantatge. “S’estan realitzant les valoracions tècniques i la cerca d’una empresa especialitzada” per dur a terme el desamiantatge, va explicar el director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval. “Hem tancat el museu per precaució i per poder operar amb calma quan decidim quina tècnica o solució emprar”, va afegir, detallant que es valoren la retirada dels vehicles o l’encapsulatge de les peces afectades.
El ministeri es veurà obligat a mantenir el museu tancat fins a la segona quinzena d’octubre, malgrat coincidir el dia d’avui amb la celebració del Dia mundial del turisme, quan habitualment tots els museus ofereixen accés gratuït. El Museu de l’Automòbil està tancat des del 27 d’agost per la troballa d’amiant en alguns components de vuit vehicles de l’exposició permanent, arran d’un informe tècnic.