CULTURA
La literatura andorrana, protagonista a la Setmana del Llibre en Català amb més de 200 expositors
El Principat ha comptat amb 150 novetats editorials
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquest matí en els actes centrats en la producció editorial andorrana dins la 43a Setmana del Llibre en Català, que se celebra a Barcelona. Bonell ha destacat que la presència del sector editorial del Principat a la fira “ajuda a teixir vincles i a projectar la llengua i la literatura en català amb confiança i amb ambició de futur”.
Durant la seva intervenció, la ministra ha reivindicat la importància de la producció literària en català, subratllant que “no és només un llegat cultural, sinó també una eina de cohesió i de futur”. Ha remarcat que cada llibre publicat en català recorda que “la nostra llengua pot expressar tots els mons possibles”.
A més, Bonell ha recordat que el ministeri ja col·labora amb altres iniciatives de difusió de la literatura catalana, com la Fira del Llibre d’Organyà, i ha destacat la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Durant el Matí d’Andorra, s’han presentat les novetats editorials més rellevants del Principat, entre elles L’estafador que va ser rei, de Jorge Cebrián (Anem Editors); Sentinella, de Joan Peruga (Editorial Andorra); Tolls, de Nil Forcada (Pagès Editors, premiat amb el Fiter i Rossell 2025); i Un any de la nostra vida, de Xavi Fernández (Editorial Masegosa). També s’hi ha fet una lectura dramatitzada a càrrec de l’Associació Llibre del Pirineu.
El Govern, juntament amb l’Associació d’Editors d’Andorra i Llibreria Estudi 9, ha organitzat la participació andorrana a la fira, que aquest any aplega més de 200 expositors i 150 novetats editorials.