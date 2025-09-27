NACIONS UNIDES
Al·legat contra la guerra
Espot defensa el multilateralisme i l’acció conjunta per fer front a les guerres i les crisis que castiguen el mónSEl
Xavier Espot va intervenir ahir a la 80a Assemblea General de les Nacions Unides amb un discurs carregat contra la guerra i en defensa de la pau, el respecte dels drets humans, el desenvolupament sostenible i el multilateralisme. “Ens enfrontem a més reptes que mai: el canvi climàtic, els conflictes armats o les migracions forçades. Allà on abans es veia l’horitzó, ara s’hi aixequen murs. Per aquest motiu, ara és el moment de fer valdre en l’escenari internacional aquest esperit que guia un país com el nostre, amb més de set segles de pau. Hem de fer valdre l’essència del multilateralisme, la raó de ser d’aquesta organització de les Nacions Unides: una organització dels pobles i per als pobles”, va assenyalar Espot.
El cap de Govern va destacar que hi ha d’haver una posició comuna entre els països per avançar conjuntament cap als objectius de desenvolupament, però va advertir que això no és possible “si no parlem primer de pau i de seguretat”. “El món fa front a una multiplicació alarmant de conflictes armats, d’una amplitud i una violència inèdites en aquests darrers vuitanta anys”, va alertar, citant la guerra a Ucraïna, que fa quatre anys que està en marxa i que ha tingut “conseqüències devastadores per a la població civil i per a l’estabilitat internacional”. En aquest sentit, Espot va reiterar el suport d’Andorra a Ucraïna i va condemnar “tota violació del dret internacional”.
El discurs també va fixar la mirada al Pròxim Orient. Aquí, Espot va refermar el posicionament d’Andorra davant el conflicte a Palestina. “La destrucció d’infraestructures essencials i l’agreujament de la crisi humanitària exigeixen una resposta urgent de la comunitat internacional.” Per aquest motiu, va condemnar “sense distinció” tots els atacs contra la població civil: tant els perpetrats per Hamàs el 7 d’octubre del 2023, que van deixar unes 1.200 víctimes mortals i uns 250 segrestats –dels quals va reclamar l’alliberament–, com els atacs d’Israel contra civils i infraestructures a la Franja de Gaza, “que han provocat una catàstrofe humanitària devastadora”, amb uns 60.000 morts i una població sencera en situació de fam.
Espot va insistir en la necessitat d’una solució basada en dos estats i va recordar que el reconeixement de Palestina per part d’Andorra no podrà ser efectiu fins que s’alliberin els ostatges, es desarmi Hamàs i es formi un govern palestí que n’exclogui el grup terrorista. A més, va refermar el suport d’Andorra a la United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), a la qual va qualificar de “pilar essencial per a la protecció de milions de persones palestines refugiades” gràcies als seus serveis en educació, salut i assistència humanitària.
Els nens, les víctimes
Espot va recordar que, en qualsevol guerra, els principals damnificats són sempre els nens. En aquest sentit, es va preguntar “com pot ser que en un món on s’han assolit progressos tan extraordinaris encara hi hagi una generació d’infants que neixen i creixen marcats per la guerra?”. Va refermar, així, el compromís del país amb el benestar dels infants, tant en els entorns físics com en els digitals. Per aquest motiu, va recordar la creació a Andorra del Centre de benestar digital i capacitats i competències digitals, així com l’aprovació del pla de benestar digital dels infants i joves, que inclou accions específiques per protegir els menors en l’entorn digital.
Les dones són una altra de les veus massa sovint silenciades, va destacar Espot, que va aprofitar el 30è aniversari de la Declaració de Pequín per reivindicar el marc integral que es va assolir, “fins ara el més influent per a la promoció dels drets de les dones”. Va instar a aprofitar-lo per fomentar una economia capaç d’oferir igualtat d’oportunitats entre homes i dones.